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В Бурятии дети травятся «Нафтизином» и «Назолом»

В Бурятии дети травятся «Нафтизином» и «Назолом»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Родителям начнут объяснять вред бесконтрольного применения «Нафтизина»

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова взяла под контроль ситуацию с отравлениями детей лекарственным препаратом «Нафтизин».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году было госпитализировано 10 детей с признаками отравления назальными каплями. В восьми случаях понадобилась госпитализация.
Во всех случаях взрослые капали детям «Нафтизин» без назначения врача, не соблюдая рекомендуемую дозировку. Побочные действия лекарственных препаратов отражены в инструкциях по применению.

В аппарате бурятского омбудсмена сегодня уточнили, что зафиксировано шесть случаев отравлением «Нафтизина», два случая отравления «Назолом», один случай – «Риностопом» и один случай – «Ринонормом».

- Министерству здравоохранения Бурятии предписано территориальным органом Росздравнадзора провести разъяснительную работу среди населения о последствиях бесконтрольного применения детьми деконгестивных (сосудосуживающих) средств, - отметили в аппарате Юлии Жамбаловой.
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