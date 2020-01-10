Родителям начнут объяснять вред бесконтрольного применения «Нафтизина»
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова взяла под контроль ситуацию с отравлениями детей лекарственным препаратом «Нафтизин».
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году было госпитализировано 10 детей с признаками отравления назальными каплями. В восьми случаях понадобилась госпитализация.
Во всех случаях взрослые капали детям «Нафтизин» без назначения врача, не соблюдая рекомендуемую дозировку. Побочные действия лекарственных препаратов отражены в инструкциях по применению.
В аппарате бурятского омбудсмена сегодня уточнили, что зафиксировано шесть случаев отравлением «Нафтизина», два случая отравления «Назолом», один случай – «Риностопом» и один случай – «Ринонормом».
- Министерству здравоохранения Бурятии предписано территориальным органом Росздравнадзора провести разъяснительную работу среди населения о последствиях бесконтрольного применения детьми деконгестивных (сосудосуживающих) средств, - отметили в аппарате Юлии Жамбаловой.
В Бурятии дети травятся «Нафтизином» и «Назолом»
Происшествия, Фото:
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