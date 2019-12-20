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В Бурятии по вине родителей дети травятся «Нафтизином»

В Бурятии по вине родителей дети травятся «Нафтизином»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом месяце в детскую больницу поступили два пациента после применения капель

Жительница Бурятии в соцсети обратилась к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой. Женщина сообщила, что её ребенок отравился лекарственным средством «Нафтизин». Малыша госпитализировали после того, как он стал засыпать и закатывать глаза.

- Сутки с ребёнком пролежали в больнице на улице Модогоева с отравлением детским «Нафтизином». В больнице в палате лежали не одни с отравлением «Нафтизином». Когда делали врачи УЗИ, говорили, что поступают часто с отравлением «Нафтизином» дети, - рассказала женщина.

Она сочла, что проблема в самом препарате и попросила разобраться в ситуации Юлию Жамбалова. Омбудсмен, в свою очередь, пообещала взять вопрос на контроль.

В пресс-службе минздрава региона «Байкал-Daily» опровергли информацию о массовом отравлении «Нафтизином». В министерстве сообщили, что с начала года разное время в детскую больницу было 10 обращений из-за негативных последствий применения препарата. В восьми случаях понадобилась госпитализация.

Во всех случаях взрослые капали детям «Нафтизин» без назначения врача, не соблюдая нужную дозировку.

- В этом месяце одновременно поступили два пациента. В одном случае в лечении ребёнка использовали капли для взрослых, а во втором - дозировка не соответствовала возрасту ребёнка. Любой лекарственный препарат опасен, если неправильно рассчитать дозировку. Также необходимо учитывать его взаимодействие с другими препаратами, используемыми в лечении. Поэтому важно перед применением консультироваться с врачом, - разъяснили в министерстве здравоохранения.

Такие случаи – не редкость в стране. В 2017 году СМИ сообщали, что в Петербурге с острым лекарственным отравлением в детскую больницу попала девочка младше года. Её мать капала ребёнку капли целых три недели. В Как результат превышенной дозировки – головокружение, тошнота и снижение АД.

В том же году ранее и также в Санкт-Петербурге годовалый мальчик попал в больницу из-за передозировки каплями от насморка.

Нередки случаи, когда детей госпитализируют после применения «Нафтизина» для взрослых. Важно понимать, что для детей нужно использовать капли только с наименьшей концентрацией.


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