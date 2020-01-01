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В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Инцидент произошёл вчера днём

Накануне, 31 декабря, в 11:54 на пересечении улицы Гагарина – проспект 50 лет Октября в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту №2. В этой связи было закрыто движение трамвая №1,2 в обе стороны.

Время простоя составило почти час, сообщается в оперативной сводке по городу. 
сход с рельсов
 
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