Украденное он сдал на металлолом
Транспортные полицейские задержали 30-летнего жителя Иркутска. Он подозревается в краже медного кабеля с путевой техники. Кабель вор продал в пункт приёма металлолома.
Установлено, что мужчина проник на территорию железнодорожного предприятия в Иркутске, откуда украл имущество. Общий материальный ущерб, причинённый его действиями, составил около 100 тысяч рублей.
За кражу возбуждено уголовное дело. Иркутянину грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Иркутянин украл медный кабель на 100 тысяч рублей
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