В Иркутской области у банды изъяли наркотиков на 60 миллионов

Все 10 фигурантов заключены под стражу.







В Иркутской области полицейские пресекли деятельность наркогруппировки, участники которой несколько лет сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины.- Задержаны предполагаемый лидер и девять его сообщников. В 15 городах и посёлках Иркутской области обнаружено 150 тайников с наркотиками. Кроме того, предотвращена поставка в регион 20 килограммов запрещённых веществ, достаточных для получения наркозависимыми 40 тысяч разовых доз общей стоимостью порядка 60 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что крупная партия наркотиков была приобретена в Московской области. Для её транспортировки один из посредников купил подержанную иномарку и автомобильную звукоусиливающую аппаратуру, где спрятал груз. В 500 километрах от места назначения в Нижнеудинске автомобиль заблокировали сотрудники ГИБДД и отряда специального назначения «Гром». Наркотики были изъяты.Наркодельцы использовали интернет-магазины, созданные на площадке мобильного мессенджера. Для доставления «синтетики» потребителям привлекались курьеры, которые делали закладки во всех крупных городах региона.По всем выявленным фактам следователями возбуждены 8 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ.Деньги, добытые преступным путём, преимущественно вкладывались в развитие частной пивоварни, а также сети торговых точек, продающих слабоалкогольные напитки. Для сокрытия преступного дохода и обналичивания прибыли от наркоторговли применялась криптовалюта и фермы для майнинга.