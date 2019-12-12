В Бурятии вынесли приговор за присвоение денег на выборы в Хурал

Перед судом предстал бывший председатель Джидинской территориальной избирательной комиссии
Экс-председатель территориальной избирательной комиссии Джидинского района признан виновным в присвоении денег (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», председатель ТИК присвоил часть денег, выделенных на проведение выборов депутатов Народного Хурала шестого созыва. Выборы состоялись в сентябре 2018 года. Всего председатель ТИК своровал 77,8 тыс. рублей.
В ходе судебного заседания мужчина возместил ущерб.
Приговором Джидинского районного суда от 12 декабря виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он лишён права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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