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В Бурятии вынесли приговор за присвоение денег на выборы в Хурал

В Бурятии вынесли приговор за присвоение денег на выборы в Хурал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед судом предстал бывший председатель Джидинской территориальной избирательной комиссии

Экс-председатель территориальной избирательной комиссии Джидинского района признан виновным в присвоении денег (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Как сообщал «Байкал-Daily», председатель ТИК присвоил часть денег, выделенных на проведение выборов депутатов Народного Хурала шестого созыва. Выборы состоялись в сентябре 2018 года. Всего председатель ТИК своровал 77,8 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания мужчина возместил ущерб.

Приговором Джидинского районного суда от 12 декабря виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он лишён права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор в законную силу не вступил.
выборы присвоение денег
 
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