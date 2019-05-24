В Бурятии председатель ТИК подозревается в присвоении денег

Николай Дроздов уже лишился должности членства в комиссии



В конце апреля в Бурятии возбудили уголовное дело на председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Джидинского района Николая Дроздова. Он подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



ТИК Джидинского района из казны были выделены более 3 млн рублей для проведения выборов депутатов Народного Хурала. Выборы, напомним, состоялись в сентябре 2018 года.



- По версии следствия, с июня по сентябрь 2018 года Дроздов путём изготовления подложных гражданско-правовых договоров похитил часть выделенных на выборы средств. Данное преступление было выявлено прокуратурой при проверке исполнения избирательными комиссиями бюджетного законодательства, - уточнили в Следственном управлении.



Сейчас Дроздов уже досрочно освобождён от должности и от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии.



Избирательная комиссия Бурятии должна также усилить меры по контролю расходования бюджетных средств в нижестоящих комиссиях.



- В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и точного размера похищенных средств, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.









