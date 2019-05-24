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В Бурятии председатель ТИК подозревается в присвоении денег

В Бурятии председатель ТИК подозревается в присвоении денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Николай Дроздов уже лишился должности членства в комиссии

В конце апреля в Бурятии возбудили уголовное дело на председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Джидинского района Николая Дроздова. Он подозревается в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

ТИК Джидинского района из казны были выделены более 3 млн рублей для проведения выборов депутатов Народного Хурала. Выборы, напомним, состоялись в сентябре 2018 года.

- По версии следствия, с июня по сентябрь 2018 года Дроздов путём изготовления подложных гражданско-правовых договоров похитил часть выделенных на выборы средств. Данное преступление было выявлено прокуратурой при проверке исполнения избирательными комиссиями бюджетного законодательства, - уточнили в Следственном управлении.

Сейчас Дроздов уже досрочно освобождён от должности и от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии.

Избирательная комиссия Бурятии должна также усилить меры по контролю расходования бюджетных средств в нижестоящих комиссиях.

- В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и точного размера похищенных средств, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.




мошенничество избирательная комиссия
 
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