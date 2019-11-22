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В Иркутской области полицейские предотвратили взрыв на пожаре

Происшествия, 
Сотрудники полиции вынесли из горящего дома газовые баллоны

Накануне днём в Иркутской области полицейские находились в деревня Талька на осмотре места происшествия. В какой-то момент они заметили неподалёку густой дым и выдвинулись на место пожара. Сотрудники обнаружили горящую кровлю деревянного дома и принялись эвакуировать жильцов.

По словам подоспевших соседей, внутри постройки проживает 92-летний пенсионер, но местные жители успели вывести его из горящего дома. Войдя внутрь, правоохранители заметили два металлических баллона с газом. Оценив возможные последствия взрыва пропана, они оттащили тяжёлые баллоны на безопасное расстояние.

Помимо этого, полицейские помогли вынести из дома пожилого мужчины ценное имущество – холодильный ларь, микроволновую печь и телевизор.

Прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В свою очередь, жители ближайших домов выразили слова благодарности за предотвращение возможных повреждений их домов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», только на днях взорвался газовый баллон в гараже в селе Хомутово Иркутской области. Взрыв повредил несколько жилых домов, один из которых полностью разрушен. Село буквально вздрогнуло, так как затряслись дома.


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