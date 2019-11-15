В Улан-Удэ возле гаражей нашли учебную мину

На месте работали сапёры
Сегодня в Железнодорожном районе Улан-Удэ возле металлических гаражей люди наткнули на мину. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Предмет обследовали инженеры-сапёры. Они установили, что это учебная противотанковая мина (иными словами муляж) У-ТМ-2М. Находка не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности.
Муляж боеприпаса с места обнаружения изъяли и передали сотрудникам полиции для утилизации.
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