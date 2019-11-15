Существовала угроза распространения огня на соседние дома
Накануне в СНТ «Беркут» Иволгинского района загорелись неэксплуатируемый дом и баня. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел дом, баня, существовала угроза распространения огня на соседние строения.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 14 человек, 4 единицы спецтехники и 1 единица вспомогательной техники. В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 64 кв.м., произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия, огнём повреждена баня на площади 15 кв.м. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.
Вероятно, по этой же причине в садовом товариществе «Дархан» Тарбагатайского района произошло загорание неэксплуатируемого строения. На момент прибытия первого пожарного расчёта постройка горела полностью. В результате пожара уничтожено строение на площади 6 кв.м.
В Бурятии 14 ноября произошло 7 пожаров, 5 из которых зарегистрированы в районах республики, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел дом
Происшествия, Фото:
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