В Бурятии сгорел дом

Существовала угроза распространения огня на соседние дома



Накануне в СНТ «Беркут» Иволгинского района загорелись неэксплуатируемый дом и баня. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел дом, баня, существовала угроза распространения огня на соседние строения.



Всего к ликвидации пожара было привлечено 14 человек, 4 единицы спецтехники и 1 единица вспомогательной техники. В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 64 кв.м., произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия, огнём повреждена баня на площади 15 кв.м. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.



Вероятно, по этой же причине в садовом товариществе «Дархан» Тарбагатайского района произошло загорание неэксплуатируемого строения. На момент прибытия первого пожарного расчёта постройка горела полностью. В результате пожара уничтожено строение на площади 6 кв.м.



В Бурятии 14 ноября произошло 7 пожаров, 5 из которых зарегистрированы в районах республики, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

