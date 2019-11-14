Жителя Бурятии поймали за рубкой деревьев

Он спилил деревья на 22 тысячи рублей



В Тарбагатайском районе Бурятии участковый уполномоченный в ходе профилактического рейда задержал 42-летнего местного жителя. Мужчина спилил три кубометра лиственного леса недалеко от села Нижний Саянтуй.



Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 22 тысяч рублей. Мужчина не работает, ранее не судим. Полицейские изъяли заготовленную древесину, бензопилу и грузовой автомобиль.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

