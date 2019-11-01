В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и маршрутка с пассажирами

Накануне, около 15:30 на улице Бабушкина в Улан-Удэ, недалеко от остановки «Восточные ворота», произошло ДТП.





В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. По словам очевидца, никто из водителей не признавал вину и на место происшествия вызвала экипаж ГИБДД.



