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В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и маршрутка с пассажирами

В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и маршрутка с пассажирами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Чтобы найти виновника аварии, водители вызвали дорожных полицейских

Накануне, около 15:30 на улице Бабушкина в Улан-Удэ, недалеко от остановки «Восточные ворота», произошло ДТП.


Столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту № 19 с пассажирами, и автомобиль «Тойота Филдер».

- По словам водителя автобуса, «Филдер» перестроился перед ним и резко повернул направо, - уточнил «Байкал-Daily» свидетель аварии.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. По словам очевидца, никто из водителей не признавал вину и на место происшествия вызвала экипаж ГИБДД.


Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на Жердева – Краснофлотская произошло третье за неделю ДТП с участием автомобиля скорой помощи. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.
ДТП общественный транспорт
 
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