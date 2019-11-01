В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и маршрутка с пассажирами

Чтобы найти виновника аварии, водители вызвали дорожных полицейских
Накануне, около 15:30 на улице Бабушкина в Улан-Удэ, недалеко от остановки «Восточные ворота», произошло ДТП.
Столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту № 19 с пассажирами, и автомобиль «Тойота Филдер».
- По словам водителя автобуса, «Филдер» перестроился перед ним и резко повернул направо, - уточнил «Байкал-Daily» свидетель аварии.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. По словам очевидца, никто из водителей не признавал вину и на место происшествия вызвала экипаж ГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на Жердева – Краснофлотская произошло третье за неделю ДТП с участием автомобиля скорой помощи
. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.
Чтобы найти виновника аварии, водители вызвали дорожных полицейских
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Они обманом присваивали деньги с чужих счетов
В аварию попал автомобиль медицины катастроф с включёнными мигалкой и сиреной
ДТП произошло в Шелеховском районе
Между водителями произошёл конфликт
Женщина передала крупную сумму для обряда по оздоровлению
Но украденные окна и балконную дверь потоптали коровы
Они переходили дорогу в неположенном месте
Они проникали в помещения путём подбора ключей
Инцидент произошёл в утренний «час пик»
Наркотики, которые готовили в двух регионах, продавали в Чите
С начала года обнаружено 112 тонн
Преступление произошло ночью
Убийством окончилась драка бригад нескольких горнодобывающих предприятий