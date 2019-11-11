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В воинской части в Бурятии погиб контрактник

В воинской части в Бурятии погиб контрактник
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ЧП произошло сегодня в воинской части в Кяхте

Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром в войсковой части 69647 в Кяхте нашли тело. Личность погибшего установлена – это рядовой из этой же части, служивший по контракту.

Информацию подтвердили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

- По данному факту проводится проверка. Следов насильственной смерти на теле визуально не обнаружено, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе.

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад, осенью 2018 года в войсковой части в Кяхте погиб 23-летний солдат-срочник. Причиной смерти официально назывался суицид, однако близкие в это не верят, родственники приводили ряд несостыковок в деле.

В конце октября 2019 года на всю страну прогремела трагедия в войсковой части в Забайкальском крае. Солдат-срочник расстрелял восемь сослуживцев, из них двое офицеры. Недавно YouTube-канал Baza обнародовал показания убийцы, из которых следовало, что ему угрожали изнасилованием.
смерть военнослужащие
 
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