В воинской части в Бурятии погиб контрактник

ЧП произошло сегодня в воинской части в Кяхте
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром в войсковой части 69647 в Кяхте нашли тело. Личность погибшего установлена – это рядовой из этой же части, служивший по контракту.
Информацию подтвердили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
- По данному факту проводится проверка. Следов насильственной смерти на теле визуально не обнаружено, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад, осенью 2018 года в войсковой части в Кяхте погиб 23-летний солдат-срочник
. Причиной смерти официально назывался суицид, однако близкие в это не верят, родственники приводили ряд несостыковок в деле.
В конце октября 2019 года на всю страну прогремела трагедия в войсковой части в Забайкальском крае. Солдат-срочник расстрелял восемь сослуживцев
, из них двое офицеры. Недавно YouTube-канал Baza обнародовал показания убийцы
, из которых следовало, что ему угрожали изнасилованием.
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