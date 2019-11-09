Водитель оставил машину на берегу, не поставив на ручник
6 ноября в районе посёлка Мамакан Бодайбинского района Иркутской области на реке Витим под лёд едва не ушла машина.
- Как пояснил водитель, 54-летний житель поселка Мамакан, транспортное средство оказалось на льду случайно. По его версии, он оставил «Ниву» на берегу, не поставив ее на ручник, а сам продолжил путь пешком. Обернувшись, увидел, что машина находится на льду и передними колесами уходит в воду, - сообщил государственный инспектор Бодайбинского инспекторского участка Центра ГИМС Владимир Юмашев.
В отношении водителя представители администрации города Бодайбо и Бодайбинского района составили административный протокол. Мужчина будет привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области автомобиль провалился под лёд
Происшествия, Фото:
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