В Иркутской области автомобиль провалился под лёд

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Водитель оставил машину на берегу, не поставив на ручник



6 ноября в районе посёлка Мамакан Бодайбинского района Иркутской области на реке Витим под лёд едва не ушла машина.



- Как пояснил водитель, 54-летний житель поселка Мамакан, транспортное средство оказалось на льду случайно. По его версии, он оставил «Ниву» на берегу, не поставив ее на ручник, а сам продолжил путь пешком. Обернувшись, увидел, что машина находится на льду и передними колесами уходит в воду, - сообщил государственный инспектор Бодайбинского инспекторского участка Центра ГИМС Владимир Юмашев.



В отношении водителя представители администрации города Бодайбо и Бодайбинского района составили административный протокол. Мужчина будет привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



