В Иркутской области врач продавал справки об инвалидности

Он обманул пациентов на 210 тысяч рублей



В Бодайбо направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества при получении гражданами инвалидности.



Установлено, что с декабря прошлого года по январь 2019 года врач районной больницы Бодайбо сообщал пациентам заведомо ложные сведения о своей компетенции, предлагал им за вознаграждение получить удостоверения инвалидов по заболеванию без прохождения предусмотренной процедуры.



После получения денег от пациентов, врач не оформлял обещанные документы. В результате мошеннических действий он завладел чужими денежными средствами на сумму 210 тысяч рублей.



- За совершение указанных действий в отношении врача возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



