Он обманул пациентов на 210 тысяч рублей
В Бодайбо направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества при получении гражданами инвалидности.
Установлено, что с декабря прошлого года по январь 2019 года врач районной больницы Бодайбо сообщал пациентам заведомо ложные сведения о своей компетенции, предлагал им за вознаграждение получить удостоверения инвалидов по заболеванию без прохождения предусмотренной процедуры.
После получения денег от пациентов, врач не оформлял обещанные документы. В результате мошеннических действий он завладел чужими денежными средствами на сумму 210 тысяч рублей.
- За совершение указанных действий в отношении врача возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области врач продавал справки об инвалидности
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина собирался сдать железнодорожные тормозные башмаки на металлолом
Ущерб составил более 56 тысяч рублей
Он обманул пациентов на 210 тысяч рублей
Одного из сбежавших признали особо опасным, он осуждён за убийство
Так он пытался продемонстрировать свою непричастность к преступлению
Пожар произошёл в Кижингинском районе
Он украл ювелирное украшение
Мужчина находился в розыске и прятался от полиции.
Среди пропавших рыбаков была одна женщина
Жертву обманом выманили из дома и увезли в безлюдное место
Девушка предлагала одежду и обувь по низкой цене и по акции
Произошла коммунальная авария
Сапёры вывезли снаряды на пустырь
Он уже отбывал наказание за подобное преступление
Пропавшего охотника ищут в Братском районе