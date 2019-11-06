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В Иркутской области врач продавал справки об инвалидности

В Иркутской области врач продавал справки об инвалидности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он обманул пациентов на 210 тысяч рублей

В Бодайбо направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества при получении гражданами инвалидности.

Установлено, что с декабря прошлого года по январь 2019 года врач районной больницы Бодайбо сообщал пациентам заведомо ложные сведения о своей компетенции, предлагал им за вознаграждение получить удостоверения инвалидов по заболеванию без прохождения предусмотренной процедуры.

После получения денег от пациентов, врач не оформлял обещанные документы. В результате мошеннических действий он завладел чужими денежными средствами на сумму 210 тысяч рублей.

- За совершение указанных действий в отношении врача возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

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