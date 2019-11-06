Иркутянина, изрезавшего бывшую сожительницу, арестовали

Мужчина находился в розыске и прятался от полиции.
В Иркутской области правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство 30-летней женщины.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина пришёл в гости к бывшей возлюбленной, чтобы проведать годовалого сына. Но мужчина схватился за нож. Он нанёс около 18 ножевых ранений, после чего скрылся. Ранее мужчина угрожал матери своего ребёнка расправой.
Чтобы инцидента не повторилось, полицейские обеспечили охрану потерпевшей.
- На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав подразделений уголовного розыска регионального Главка и городского управления полиции, опрошены возможные свидетели и очевидцы, отработан круг лиц, отбывавших с ним наказание в местах лишения свободы. Ориентировка с приметами разыскиваемого была передана наружным нарядам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Бывший сожитель применял меры предосторожности, на связь с родственниками и знакомыми не выходил. Однако стражам порядка удалось установить, что злоумышленник находится в Тулунском районе.
- Зная, что его разыскивают правоохранительные органы, он скрывался у приятеля, где вскоре и был задержан оперативниками. Известно, что 30-летний мужчина был неоднократно судим за совершение краж и разбойных нападений, - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.
За покушение на убийство возбуждено и за угрозу убийством возбуждены уголовные дела.
Злоумышленника заключили под стражу.
На допросе мужчина заявил, что раскаивается в содеянном.
- Я очень сожалею, что так получилось, - сказал задержанный, и зевнул.
В настоящий момент правоохранительными органами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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