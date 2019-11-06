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Омичка обманула жителей Бурятии, желавших закупиться подешевле

Омичка обманула жителей Бурятии, желавших закупиться подешевле
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка предлагала одежду и обувь по низкой цене и по акции

В Омске полицейские задержали подозреваемую в серии мошенничеств под предлогом продажи одежды и обуви в интернете. В отношении мошенницы возбуждено 10 уголовных дел.

Жертвами девушки стали жители Бурятии и других регионов - Пензенской, Ярославской, Кировской и Свердловской областей, Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Было установлено, что ситуации в которых оказались жертвы – идентичны. Все в разное время нашли в одной из социальных сетей группу, занимающуюся продажей одежды и обуви по крайне привлекательным ценам.

Кроме того, продавец обещал двойную выгоду за счёт разнообразных акций, например, при покупке двух вещей третья шла в подарок. Доверчивые россияне связывались с администратором и переводили полную предоплату на указанный банковский счёт.

Однако товар никто не получал, а продавец же переставал выходить на связь. Ущерб составил в общей сложности 31 000 рублей.

Полицейские установили, что деньги заявителей поступали на банковский счёт 21-летней жительницы Советского округа Омска. Вскоре её задержали по месту жительства.

- На допросе девушка призналась в многократном хищении денежных средств. Никакой детской и взрослой одежды и обуви у неё не было, все фотографии вещей брала из открытого доступа в сети Интернет. Денежные средства, добытые преступным путём, тратила по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

В настоящее время полицейские устанавливают других лиц, пострадавших от действий мошенницы.

Жители Бурятии нередко жалуются на подобные мошеннические схемы. Обманутые покупатели размещают в интернете предупреждения, прикрепляют фотографии мошенников и историю переписки.

Так, в соцсетях одна жительница Бурятии рассказала, что желая купить коляску в сообществе в «Вконтакте», лишилась более 5 тысяч рублей. Мошенница написала доверчивой женщине сама и предложила купить коляску за цену, гораздо дешевле указанной в группе. В итоге улан-удэнка перевела предоплату и так и не дождалась посылки.

«Никогда бы не подумала, что я поведусь на мошенников. Все признаки были что это мошенничество, но меня это не остановило. Перевела деньги. Я как в тумане была. Уж очень понравилась коляска и решила купить. Знаю, что сама виновата. Скупой платит дважды. Безусловно это урок на всю жизнь. В полицию стыдно обращаться, ведь сама добровольно перевела деньги. Да и сумма небольшая для них, чтоб искать интернет-мошенников», написала обманутая женщина.


мошенничество
 
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