Иностранец прибыл в Россию для проведения благотворительного мероприятия
В конце октября в отдел полиции в Иркутске поступил телефонный звонок от мужчины, который представился переводчиком. Мужчина сообщил, что у гражданина Франции украли кошелёк, в котором находились все документы, деньги и банковские карты. 57-летний француз прибыл в Россию в составе группы для благотворительного мероприятия, сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.
Кража произошла в гостинице.
Оперативники опросили очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего им удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Иркутска.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Гражданин Франции поблагодарил сотрудников полиции за оперативность и отличное выполнение своих служебных обязанностей.
Иркутянин обокрал француза
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Иностранец прибыл в Россию для проведения благотворительного мероприятия
Бывший зэк изрезал собутыльника
Находка ужаснула местных жителей
Больную плохо обследовали, выставили неверный диагноз и выписали
Автоинспекторы провели профилактическую акцию
Доверчивая женщина отдала предоплату мастеру, которого нашла по объявлению
Золото женщина везла в Китай
После спасения девушка поспешила в аэропорт
Девочка получила более 60 травм
Накануне в республике зарегистрировано 12 пожаров, 7 из которых произошли в районах
Смертельная авария произошла в Баргузинском районе
Он украл золотую цепочку и смартфон
Вес изъятой марихуаны более 2,5 килограммов
Со счёта пропало 4600 рублей
Вечером 3 ноября произошли аварии на автодороге Иркутск – село Большое Голоустное