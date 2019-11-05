Иркутянин обокрал француза

Иностранец прибыл в Россию для проведения благотворительного мероприятия



В конце октября в отдел полиции в Иркутске поступил телефонный звонок от мужчины, который представился переводчиком. Мужчина сообщил, что у гражданина Франции украли кошелёк, в котором находились все документы, деньги и банковские карты. 57-летний француз прибыл в Россию в составе группы для благотворительного мероприятия, сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.



Кража произошла в гостинице.



Оперативники опросили очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего им удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Иркутска.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Гражданин Франции поблагодарил сотрудников полиции за оперативность и отличное выполнение своих служебных обязанностей.





