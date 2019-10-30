7-летний ребёнок попал в больницу
Во вторник в Улан-Удэ 57-летний водитель «Лэнд Крузера» сбил 7-летнего ребёнка. Это произошло в 14.20 часов во дворе жилых домов по улице Ключевская 63а.
В результате ДТП ребёнок был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Тарбагатайском районе Бурятии пассажир «Нивы» выпал на дорогу.
Водитель «Лэнд Крузера» сбил ребёнка в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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