В Улан-Удэ под трамвай вновь попал пешеход

Накануне, 10 октября, около шести часов вечера на перекрёстке улиц Гагарина и Юного Коммунара в Улан-Удэ трамваем был сбит пешеход. Вагон двигался по маршруту №2.
На час было закрыто движение трамваев по маршрутам №1, №2, №5 в обе стороны, сообщается в оперативной сводке по городу. О состоянии пострадавшего не сообщается.
За последнее время участились подобные случаи. Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП с участием трамвая произошло 20 сентября. Пешеход переходил трамвайные пути вне зоны пешеходного перехода. По словам очевидцев, тело и голова лежали отдельно.
3 октября, под колёса трамвая попали две женщины, одна из которых была беременна. После аварии пострадавших госпитализировали в больницу. Беременной сделали кесарево сечение. Женщины переходили дорогу также не по «зебре».
В МУП «Управление трамвая» информируют, что осень для трамваев особое время. Опавшие листья, роса, изморозь, мелкая пыль, всё это под колёсами трамвая на рельсах перемешивается и превращается в маслянистую плёнку.
- Коэффициент сцепления между металлическим рельсом и колесом падает, а подобная плёнка может появиться в любом месте трамвайной линии и в несколько раз увеличить тормозной путь трамвая. Конечно, в этих случаях на помощь приходят тормоза, но это не всегда помогает, - отмечают в управлении.
Также они опубликовали примеры того, как не нужно переходить трамвайные пути.