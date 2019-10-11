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В Улан-Удэ под трамвай вновь попал пешеход

В Улан-Удэ под трамвай вновь попал пешеход
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Авария произошла на Шишковке

Накануне, 10 октября, около шести часов вечера на перекрёстке улиц Гагарина и Юного Коммунара в Улан-Удэ трамваем был сбит пешеход. Вагон двигался по маршруту №2.

На час было закрыто движение трамваев по маршрутам №1, №2, №5 в обе стороны, сообщается в оперативной сводке по городу. О состоянии пострадавшего не сообщается.

За последнее время участились подобные случаи. Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП с участием трамвая произошло 20 сентября. Пешеход переходил трамвайные пути вне зоны пешеходного перехода. По словам очевидцев, тело и голова лежали отдельно.

3 октября, под колёса трамвая попали две женщины, одна из которых была беременна. После аварии пострадавших госпитализировали в больницу. Беременной сделали кесарево сечение. Женщины переходили дорогу также не по «зебре».

В МУП «Управление трамвая» информируют, что осень для трамваев особое время. Опавшие листья, роса, изморозь, мелкая пыль, всё это под колёсами трамвая на рельсах перемешивается и превращается в маслянистую плёнку.

- Коэффициент сцепления между металлическим рельсом и колесом падает, а подобная плёнка может появиться в любом месте трамвайной линии и в несколько раз увеличить тормозной путь трамвая. Конечно, в этих случаях на помощь приходят тормоза, но это не всегда помогает, - отмечают в управлении.


По словам специалистов, в этот период даже с небольших скоростей в 20-30км/ч на незначительном уклоне и в юз тормозной путь может вырасти до сотни метров.

Также они опубликовали примеры того, как не нужно переходить трамвайные пути.

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