Пострадавших нет
Сегодня утром в Иркутской области на участке Ангасолка — Слюдянка произошёл сход двух колесных пар вагона с крупнотоннажными контейнерами.
На место происшествия выехали два восстановительных поезда со станции Слюдянка и станции Иркутск-Сортировочный. Габарит соседнего пути не нарушен, пострадавших нет, угрозы экологии также нет.
- Создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Ожидаются задержки пассажирского поезда № 361 Наушки — Иркутск и пригородного поезда № 6333 Слюдянка — Черемхово, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
В Иркутской области вагон поезда сошёл с рельсов
Происшествия, Фото:
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