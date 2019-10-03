В Иркутской области вагон поезда сошёл с рельсов

Пострадавших нет



Сегодня утром в Иркутской области на участке Ангасолка — Слюдянка произошёл сход двух колесных пар вагона с крупнотоннажными контейнерами.



На место происшествия выехали два восстановительных поезда со станции Слюдянка и станции Иркутск-Сортировочный. Габарит соседнего пути не нарушен, пострадавших нет, угрозы экологии также нет.



- Создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия. Ожидаются задержки пассажирского поезда № 361 Наушки — Иркутск и пригородного поезда № 6333 Слюдянка — Черемхово, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

