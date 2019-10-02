В Бурятии одна особь омуля теперь оценивается в 7,8 тысяч рублей

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

В прошлые года такса для расчёта ущерба была не больше 500 рублей



С 15 августа МВД по Бурятии проводит второй этап мероприятия «Путина-2019», целью которого является выявление и пресечение фактов незаконного вылова, перевозки и продажи нерестового омуля. Операция продлится до 30 октября.



- В этом году изменились таксы для расчёта ущерба от вылова омуля. Если в прошлые годы самка стоила 250 рублей, а самец – 500 рублей, то сейчас, в независимости от половой принадлежности, одна особь оценивается в 7 820 рублей, - сообщила замначальника отдела УОООП МВД по Бурятии Инна Аврутина.



За время проведения мероприятия полицейские выявили 79 фактов незаконной ловли, изъяли около 3,5 тонн нерестовой рыбы, 30 сетей, 20 лодок, 10 лодочных моторов и 55 других орудий – удочек, сочков и кранов. По выявленным фактам вылова возбуждено 32 уголовных дела. По фактам продажи – 12 уголовных дел.



Также сотрудники полиции проводят мероприятия по местам незаконной продажи рыбы – рынки, места придорожной торговли, места массового отдыха. В настоящее время уже проверены все торговые точки в Улан-Удэ, так, в отношении двух горожан составлены протоколы об административных правонарушениях, а также возбуждено шесть уголовных дел по статье 175 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы до 2 лет.



