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Бурятский омбудсмен навестила арестованного за распыление газа в росгвардейца

Бурятский омбудсмен навестила арестованного за распыление газа в росгвардейца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Арестованный попросил предоставить ему в СИЗО классическую литературу

16 сентября уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила в СИЗО Улан-Удэ Дмитрия Хараева.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 сентября около двух часов ночи участники несанкционированного митинга, находясь в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, отказались выполнять требования сотрудников полиции и Росгвардии.

По официальной информации органов следствия, Дмитрий Хараев применил слезоточивый газ к сотруднику Росгвардии, в результате последний получил серьёзную травму роговицы глаза. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Дмитрию Хараеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

- Совместно с и.о. руководителя УФСИН по Бурятии Борисом Чистяковым омбудсмен Юлия Жамбалова разъяснила гражданину его права и обязанности в связи с содержанием под стражей, в том числе право на направление уполномоченному жалоб и заявлений без цензуры в запечатанном конверте. При посещении Дмитрий Хараев жалоб не предъявил, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Также Юлия Жамбалова связалась с родителями Дмитрия, чтобы организовать ему передачу: он просил посуду, предметы первой необходимости. Кроме того, Дмитрий попросил предоставить из библиотеки изолятора книги для чтения (произведения классической литературы).

Далее в ИВС Улан-Удэ омбудсмен посетила отбывающих административное наказание Игоря Коношанова (водитель якутского шамана Габышева) и Дмитрия Баирова (признанный судом организатором несанкционированного публичного мероприятия на площади Советов). Жалоб от них не поступило.

Игорь Коношанов попросил выяснить судьбу изъятого транспортного средства. Оба опровергли информацию о превышении должностных полномочий сотрудниками учреждения, о совершении в отношении них противоправных действий. Дмитрий Баиров попросил проверить размер его задолженности по уплате алиментов.


уполномоченный по правам человека арест СИЗО
 
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