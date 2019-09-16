Бурятский омбудсмен навестила арестованного за распыление газа в росгвардейца

Арестованный попросил предоставить ему в СИЗО классическую литературу
16 сентября уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила в СИЗО Улан-Удэ Дмитрия Хараева.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 сентября около двух часов ночи участники несанкционированного митинга, находясь в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, отказались выполнять требования сотрудников полиции и Росгвардии.
По официальной информации органов следствия, Дмитрий Хараев применил слезоточивый газ к сотруднику Росгвардии, в результате последний получил серьёзную травму роговицы глаза. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Дмитрию Хараеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.
- Совместно с и.о. руководителя УФСИН по Бурятии Борисом Чистяковым омбудсмен Юлия Жамбалова разъяснила гражданину его права и обязанности в связи с содержанием под стражей, в том числе право на направление уполномоченному жалоб и заявлений без цензуры в запечатанном конверте. При посещении Дмитрий Хараев жалоб не предъявил, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.
Также Юлия Жамбалова связалась с родителями Дмитрия, чтобы организовать ему передачу: он просил посуду, предметы первой необходимости. Кроме того, Дмитрий попросил предоставить из библиотеки изолятора книги для чтения (произведения классической литературы).
Далее в ИВС Улан-Удэ омбудсмен посетила отбывающих административное наказание Игоря Коношанова (водитель якутского шамана Габышева) и Дмитрия Баирова (признанный судом организатором несанкционированного публичного мероприятия на площади Советов). Жалоб от них не поступило.
Игорь Коношанов попросил выяснить судьбу изъятого транспортного средства. Оба опровергли информацию о превышении должностных полномочий сотрудниками учреждения, о совершении в отношении них противоправных действий. Дмитрий Баиров попросил проверить размер его задолженности по уплате алиментов.
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