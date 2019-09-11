В Улан-Удэ ищут мужчин, напавших на восьмиклассника

Школьника спас от расправы прохожий



Вечером в понедельник, 9 сентября, около 18:30, на улице Королёва в Улан-Удэ 14-летний ученик музыкальной школы возвращался домой. Подросток шёл с остановки домой и пинал камушки.



Случайно под ногу ему попала железка, которая отлетела в проезжавшую мимо машину. Молодые люди, находившиеся в автомобиле, развернулись и подъехали к подростку «разобраться».



- Они резко дали по тормозам. Разворачиваются, выскакивают из машины, хватают его за грудки и один бьёт его сильно в грудь. Проходивший мимо мужчина сказал: «Оставьте мальчишку в покое», они на него поорали, сели быстро в машину и уехали, - рассказала «Байкал-Daily» мама мальчика Ольга.



Восьмиклассник сильно испугался. Кроме того, мальчик страдает сердечным заболеванием.



- Если бы не прохожий, чем бы это могло закончиться? – возмущается мама.



Испуганный школьник запомнил лишь марку автомобиля. Вероятно, это была «Тойота Камри» тёмного цвета. Сколько на вид лет нападавшим мужчинам, подросток не запомнил.



После инцидента школьник с отцом проезжал по дворам микрорайона, но они не нашли этот автомобиль.



Родители просят отозваться очевидцев происшествия и всех, кто владеет какой-либо информацией о нападавших. Связаться можно через редакцию «Байкал-Daily»: телефон +7 (3012) 296-226, электронная почта info@baikal-daily.ru или же через официальные паблики в соцсетях.

