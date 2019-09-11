 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Сентября

Доступная мода: Кировская меховая фабрика представит в Улан-Удэ коллекцию сезона 2019/20

10 Сентября

Популярное

В Улан-Удэ ищут мужчин, напавших на восьмиклассника

В Улан-Удэ ищут мужчин, напавших на восьмиклассника
Происшествия, 
Школьника спас от расправы прохожий

Вечером в понедельник, 9 сентября, около 18:30, на улице Королёва в Улан-Удэ 14-летний ученик музыкальной школы возвращался домой. Подросток шёл с остановки домой и пинал камушки.

Случайно под ногу ему попала железка, которая отлетела в проезжавшую мимо машину. Молодые люди, находившиеся в автомобиле, развернулись и подъехали к подростку «разобраться».

- Они резко дали по тормозам. Разворачиваются, выскакивают из машины, хватают его за грудки и один бьёт его сильно в грудь. Проходивший мимо мужчина сказал: «Оставьте мальчишку в покое», они на него поорали, сели быстро в машину и уехали, - рассказала «Байкал-Daily» мама мальчика Ольга.

Восьмиклассник сильно испугался. Кроме того, мальчик страдает сердечным заболеванием.

- Если бы не прохожий, чем бы это могло закончиться? – возмущается мама.

Испуганный школьник запомнил лишь марку автомобиля. Вероятно, это была «Тойота Камри» тёмного цвета. Сколько на вид лет нападавшим мужчинам, подросток не запомнил.

После инцидента школьник с отцом проезжал по дворам микрорайона, но они не нашли этот автомобиль.

Родители просят отозваться очевидцев происшествия и всех, кто владеет какой-либо информацией о нападавших. Связаться можно через редакцию «Байкал-Daily»: телефон +7 (3012) 296-226, электронная почта info@baikal-daily.ru или же через официальные паблики в соцсетях.
нападение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В улан-удэнском ссузе украли ноутбук педагога
В улан-удэнском ссузе украли ноутбук педагога
Происшествия, 11.09.2019
Вором оказался мужчина, делавший ремонт в учреждении
В Забайкалье трое мужчин украли табун лошадей
В Забайкалье трое мужчин украли табун лошадей
Происшествия, 11.09.2019
Общая стоимость табуна 1,5 млн рублей
В Бурятии «Камри» вылетела с дороги и перевернулась
В Бурятии «Камри» вылетела с дороги и перевернулась
Происшествия, 11.09.2019
ДТП произошло в Прибайкальском районе
В Улан-Удэ женщина погибла, выпав с шестого этажа
В Улан-Удэ женщина погибла, выпав с шестого этажа
Происшествия, 11.09.2019
Её тело нашли возле дома на Трубачеева
В Бурятии водитель насмерть сбил женщину, испугался и сбежал
В Бурятии водитель насмерть сбил женщину, испугался и сбежал
Происшествия, 11.09.2019
Когда виновника смертельного ДТП задержали, он был пьян

На «Арбате» в Улан-Удэ умер мужчина
На «Арбате» в Улан-Удэ умер мужчина
Происшествия, 11.09.2019
Вероятно, мужчина скончался из-за сердечного приступа
В Ангарске мужчина надругался над 10-летней девочкой
В Ангарске мужчина надругался над 10-летней девочкой
Происшествия, 11.09.2019
Правоохранители разыскивают злоумышленника
В Бурятии с начала года по вине пьяных водителей произошло 122 ДТП
В Бурятии с начала года по вине пьяных водителей произошло 122 ДТП
Происшествия, 10.09.2019
По неосторожности нетрезвых пешеходов произошло 53 ДТП
В Чите в детском саду обрушился потолок
В Чите в детском саду обрушился потолок
Происшествия, 10.09.2019
В результате происшествия никто не пострадал
В Бурятии на пожаре погибли домашние животные
В Бурятии на пожаре погибли домашние животные
Происшествия, 10.09.2019
В результате происшествия огнём полностью уничтожены дом, надворные постройки

В Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана
В Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана
Происшествия, 10.09.2019
Бурятский омбудсмен встретилась с водителем Сани-шамана, из-за ареста которого вспыхнула акция протеста

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^