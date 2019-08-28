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Житель Забайкалья убил пьяного брата

Житель Забайкалья убил пьяного брата
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За это его приговорили к 7 годам колонии

Могойтуйский районный суд в Забайкальском крае вынес приговор мужчине, который убил по неосторожности своего брата.

В октябре 2018 года мужчина поругался из-за аморального поведения своего брата, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанёс брату многочисленные удары, от которых он упал. В дальнейшем от полученных повреждений скончался.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет.

При вынесении приговора суд учёл многочисленные положительные характеристики мужчины и противоправное поведение потерпевшего.

Однако с таким приговором не согласился государственный обвинитель и обжаловал его в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда.

В вышестоящей инстанции приговор районного суда был изменён, условный срок отменён и назначено реальное лишение свободы. Из зала суда мужчина был отправлен в исправительную колонию строго режима на 7 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

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