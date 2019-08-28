За это его приговорили к 7 годам колонии
Могойтуйский районный суд в Забайкальском крае вынес приговор мужчине, который убил по неосторожности своего брата.
В октябре 2018 года мужчина поругался из-за аморального поведения своего брата, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанёс брату многочисленные удары, от которых он упал. В дальнейшем от полученных повреждений скончался.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет.
При вынесении приговора суд учёл многочисленные положительные характеристики мужчины и противоправное поведение потерпевшего.
Однако с таким приговором не согласился государственный обвинитель и обжаловал его в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда.
В вышестоящей инстанции приговор районного суда был изменён, условный срок отменён и назначено реальное лишение свободы. Из зала суда мужчина был отправлен в исправительную колонию строго режима на 7 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Житель Забайкалья убил пьяного брата
Происшествия, Фото:
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