Житель Забайкалья убил пьяного брата

За это его приговорили к 7 годам колонии



Могойтуйский районный суд в Забайкальском крае вынес приговор мужчине, который убил по неосторожности своего брата.



В октябре 2018 года мужчина поругался из-за аморального поведения своего брата, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанёс брату многочисленные удары, от которых он упал. В дальнейшем от полученных повреждений скончался.



Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет.



При вынесении приговора суд учёл многочисленные положительные характеристики мужчины и противоправное поведение потерпевшего.



Однако с таким приговором не согласился государственный обвинитель и обжаловал его в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда.



В вышестоящей инстанции приговор районного суда был изменён, условный срок отменён и назначено реальное лишение свободы. Из зала суда мужчина был отправлен в исправительную колонию строго режима на 7 лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



