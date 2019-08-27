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Житель Бурятии убил женщину и пытался инсценировать её самоубийство

Житель Бурятии убил женщину и пытался инсценировать её самоубийство
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подозреваемый в убийстве состоит на учёте в психоневрологическом диспансере

Трагедия произошла недавно в одном из сёл Кяхтинского района Бурятии. Местный житель после подработки распивал спиртные напитки в компании. Во время застолья он вспомнил обиду, которую затаил на односельчанку, а также на её дочь.

В итоге он пошёл разбираться к женщине домой, и там между ними вспыхнул конфликт – кроме них, в помещении никого не было. В ходе ссоры мужчина схватил кастрюлю на кухне и вылил на женщину остатки еды, затем схватил нож и нанёс не менее 9 ударов.

После житель села вложил в руку убитой нож, пытаясь инсценировать, что она сама нанесла себе увечья. Однако следственно-оперативной группе, прибывшей на место, сразу стало понятно, что это инсценировка. Поскольку нож находился в левой руке, и повреждения были также на левой стороне тела. Начали отрабатываться криминальные версии смерти потерпевшей.

Позже по камере видеонаблюдения, которая располагается на находящемся рядом с домом учреждении, было установлено, кто заходил к женщине в тот злополучный день.

- Когда мужчину задержали, он сразу всё признал, не стал отпираться. Также подозреваемый пояснил, что действительно вложил нож в руку потерпевшей, чтобы отвести от себя подозрения, - сообщил «Байкал-Daily» руководитель Кяхтинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Бурятии Будожап Будаев.

Мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
убийство
 
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