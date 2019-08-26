В Чите парни пытались украсть колёса с раритетной машины



В Чите полицейские с поличным задержали подозреваемых в краже колёс с раритетного автомобиля.



Ночью в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные проникли на охраняемую сторожем частную территорию в Ингодинском районе и пытаются снять колёса с автомобиля «ЛуАЗ». На место незамедлительно был направлен экипаж батальона ППС УМВД России по Чите. Полицейские на месте совершения преступления задержали троих молодых людей. Они были доставлены в отдел полиции.



Всего на территории находились четыре машины, которые являются экспонатами так называемого музея старинных автомобилей. Злоумышленники успели снять три колеса с одной из машин. Колёса изъяты и будут возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

