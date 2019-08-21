В Улан-Удэ два ДТП произошли в одном месте за 10 минут

Две аварии случились сегодня на перекрёстке улиц Борсоева и Фрунзе. Первое ДТП произошло около 11.30.







«Toyota Probox» выехала с прилегающей дороги и не предоставила право преимущественного проезда автомобилю «SsangYong Istana». В результате произошло столкновение.



Примерно через 10 минут на этом же месте произошло ещё одно ДТП с участием «Жигулей» и «Тойоты Харриер». Пострадавших в результате аварии нет.













