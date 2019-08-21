В Улан-Удэ два ДТП произошли в одном месте за 10 минут

Аварии произошли сегодня днём
Две аварии случились сегодня на перекрёстке улиц Борсоева и Фрунзе. Первое ДТП произошло около 11.30.
«Toyota Probox» выехала с прилегающей дороги и не предоставила право преимущественного проезда автомобилю «SsangYong Istana». В результате произошло столкновение.
Примерно через 10 минут на этом же месте произошло ещё одно ДТП с участием «Жигулей» и «Тойоты Харриер». Пострадавших в результате аварии нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Солдатском в ДТП попал автобус с пассажирами
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Аварии произошли сегодня днём
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