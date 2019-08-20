В Иркутской области в ДТП погибли трое мужчин

Ещё три человека с травмами были доставлены в больницу



Вчера около 23 часов на трассе Р-255 «Сибирь» в нескольких километрах от посёлка Куйтун Иркутской области столкнулись «Мерседес-Бенц» и «Фольцваген Амарок».



На момент ДТП в салоне «Фольцвагена» находилось пять человек. 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте. Ещё двое мужчин госпитализированы.



33-летний водитель «Мерседеса» с тяжёлыми травмами был также доставлен в больницу.



В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

