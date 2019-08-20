Ещё три человека с травмами были доставлены в больницу
Вчера около 23 часов на трассе Р-255 «Сибирь» в нескольких километрах от посёлка Куйтун Иркутской области столкнулись «Мерседес-Бенц» и «Фольцваген Амарок».
На момент ДТП в салоне «Фольцвагена» находилось пять человек. 56-летний водитель и два пассажира в возрасте от 25 до 35 лет скончались на месте. Ещё двое мужчин госпитализированы.
33-летний водитель «Мерседеса» с тяжёлыми травмами был также доставлен в больницу.
В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП погибли трое мужчин
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