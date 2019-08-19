У мужчины в лесу произошло защемление седалищного нерва
18 августа в Кабанском районе Бурятии спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали мужчину из леса. Пожилой житель Улан-Удэ собирал ягоды в районе реки Мантуриха.
- Мужчина 1948 года рождения находился на телефонной связи и сообщил нам о том, что у него предположительно защемление седалищного нерва, и самостоятельно передвигаться он не может. Также он сказал своё приблизительное местоположение, - сообщил спасатель 2 класса БПСО Вячеслав Трубачев.
Сотрудники МЧС нашли сборщика дикоросов и передали врачам скорой помощи. К поискам были привлечены 4 человека и 2 единицы техники Посольского подразделения БПСО МЧС России.
Всего за выходные дни поисково-спасательные службы привлекались к реагированию 17 раз, из них 8 раз на поиски сборщиков дикоросов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии спасли обездвиженного сборщика дикоросов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ранее он уже был уличён в грабеже
У мужчины в лесу произошло защемление седалищного нерва
Мужчина перепутал лесника с животным в темноте
Возбуждено уголовное дело
Злоумышленник отобрал у него телефон, спортивную мастерку и кроссовки
Автовладельца госпитализировали в больницу
За выходные произошло два ДТП с опрокидыванием автомобилей
Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
Инспекторам удалось самостоятельно потушить пламя
Утонувшему на Селенге сотруднику ГИМС было 34 года
ДТП произошло на улице Бабушкина
Он украл шесть бутылок спиртного из зимовья
Их задержали в Тарбагатайском районе
Залез в дом он благодаря открытой форточке
Пожар, на котором едва не пострадали люди, произошёл ночью