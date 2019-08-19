В Бурятии спасли обездвиженного сборщика дикоросов

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

У мужчины в лесу произошло защемление седалищного нерва



18 августа в Кабанском районе Бурятии спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали мужчину из леса. Пожилой житель Улан-Удэ собирал ягоды в районе реки Мантуриха.



- Мужчина 1948 года рождения находился на телефонной связи и сообщил нам о том, что у него предположительно защемление седалищного нерва, и самостоятельно передвигаться он не может. Также он сказал своё приблизительное местоположение, - сообщил спасатель 2 класса БПСО Вячеслав Трубачев.



Сотрудники МЧС нашли сборщика дикоросов и передали врачам скорой помощи. К поискам были привлечены 4 человека и 2 единицы техники Посольского подразделения БПСО МЧС России.



Всего за выходные дни поисково-спасательные службы привлекались к реагированию 17 раз, из них 8 раз на поиски сборщиков дикоросов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

