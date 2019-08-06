Житель Ангарска пытался перекинуть наркотики в колонию



В Ангарском городском округе Иркутской области задержали молодого человека, который намеревался перекинуть наркотики с помощью арбалета со стрелами.



Накануне полицейским поступили оперативные сведения о том, что житель Ангарска попытается реализовать наркотики, перекинув их на территорию закрытого учреждения. Стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника - 19-летнего ранее судимого молодого человека.



Установлено, злоумышленник планировал из арбалета на территорию одной из исправительных колоний произвести выстрел. В качестве снаряда «арбалетчик» подготовил стрелу с гашишным маслом.



- В настоящий момент по данному факту следователем ОВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



