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Житель Ангарска пытался перекинуть наркотики в колонию

Житель Ангарска пытался перекинуть наркотики в колонию
Происшествия, 
19-летний парень хотел сделать это с помощью арбалета 

В Ангарском городском округе Иркутской области задержали молодого человека, который намеревался перекинуть наркотики с помощью арбалета со стрелами. 
 
Накануне полицейским поступили оперативные сведения о том, что житель Ангарска попытается реализовать наркотики, перекинув их на территорию закрытого учреждения. Стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника - 19-летнего ранее судимого молодого человека.

Установлено, злоумышленник планировал из арбалета на территорию одной из исправительных колоний произвести выстрел. В качестве снаряда «арбалетчик» подготовил стрелу с гашишным маслом. 

- В настоящий момент по данному факту следователем ОВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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