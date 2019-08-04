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В Улан-Удэ уровень воды в Селенге составил 209 см

В Улан-Удэ уровень воды в Селенге составил 209 см
Общество,  Фото:соцсети, управление по информационной политике Улан-Удэ
Это данные на 6 часов утра 

По состоянию на 06:00 4 августа, уровень воды в реке Селенге в целом составил 209 см. С 03:00 приход воды составил 1 см. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Выход воды на пойму — 230 см. Критический уровень — 330 см. На месте ведётся круглосуточное наблюдение. Работает оперативный штаб возле «старого» Селенгинского моста.

- По состоянию на 03:00 4 августа, уровень воды в реке Селенге в целом составил 208 см. С 22:00 3 августа приход воды составил 1 см., - сообщалось ранее.

Данные круглосуточного наблюдения за уровнем воды в Селенге можно посмотреть на сайте мэрии Улан-Удэ.

- Сотрудники администрации Советского района ведут активную работу с населением на местах. Раздаются памятки с правилами поведения при паводке и наводнении, ведётся перепись маломобильных, несовершеннолетних граждан, одиноко проживающих горожан. Фиксируется количество домашних животных и скота, - отмечали вчера в мэрии столицы Бурятии. 



Заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров подтвердил неблагоприятный метеопрогноз на ближайшие дни. 4 и 5 августа по южной стороне Бурятии и северной стороне Монголии осадки продолжатся.

- Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям по несколько раз в день контролируют уровень поднятия воды в реке Селенга. Особое внимание уделяется домам, к которым вода подошла вплотную. Их адреса фиксируются, а с жильцами проводится разъяснительная работа, - добавили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

Вчера в ходе объезда зафиксировали несколько таких адресов. В некоторых местах Левобережья и микрорайона Степного вода подошла вплотную к заборам частных домов.

В связи с поднятием уровня воды в реках в Улан-Удэ развёрнут оперативный штаб, обратиться в который может каждый горожанин.

- Здесь дежурят сотрудники администрации Улан-Удэ, Cоветского района и полиции, которые располагают достоверной и оперативной информацией, окажут необходимую помощь и дадут подробные инструкции в части как вести себя людям в чрезвычайной ситуации, - пояснил заместитель начальника управления ЧС Дмитрий Федоров.

В администрация города убедительно просят горожан в случае ухудшения паводковой ситуации звонить на телефоны единой диспетчерской службы 21-29-72 и 379-051 и не доверять разного рода слухам, которые распространяются через неофициальные источники во избежание появления панических настроений.



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