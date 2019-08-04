В посёлке Наушки в Бурятии подтопило 19 дворов

В Бурятии резкого подъёма воды в реке Селенга не прогнозируется, в связи с прошедшими осадками наблюдается постепенный подъём уровня. Прорыва дамб на территории Бурятии и Монголии нет.
По данным Бурятского гидрометцентра, на Селенге села Новоселенгинск наблюдается выход воды на пойму слоем 96 см. В Улан-Удэ на Селенге, по состоянию на 4 августа, уровень воды составил 205 см (при выходе на пойму 230 см, критическом уровне – 330 см).
Как сообщили сегодня в управлении по информационной политике Улан-Удэ, по состоянию на 06:00 4 августа, уровень воды в реке Селенге в целом составил 209 см.
Накануне вечером от оперативного дежурного ЕДДС Кяхтинского района поступила информация о том, что в результате подъёма уровня воды в Селенге в низменной части посёлка Наушки произошло подтопление 19 придомовых территорий.
- Принимаются все необходимые меры по минимизации последствий прохождения циклона на территории Бурятии, проводятся аварийно-восстановительные работы. Главное управление МЧС России по республике постоянно отслеживает гидрологическую и паводкоопасную обстановку в республике и держит ситуацию на контроле, - сообщили в пресс-службе Главного управления.
В превентивных целях информация с прогнозами и рекомендациями была доведена до администраций районов Бурятии, добавили здесь.