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В Забайкалье поймали убийцу, скрывавшегося 13 лет в лесу

В Забайкалье поймали убийцу, скрывавшегося 13 лет в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В 12 километрах от посёлка он построил себе зимовье

В Забайкальском крае межрайонным прокурором поддержано ходатайство следователя об заключении под стражу 46-летнего жителя посёлка Ксеньевская Могочинского района, который обвиняется в убийстве.

Как установлено в ходе следствия, 22 июня 2006 года в городе Могоча, в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый на почве личных неприязненных отношений нанёс потерпевшей удар ножом. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Также он предпринял попытку убийства ещё одной потерпевшей, но последней удалось убежать от него.

После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия. Находясь в федеральном розыске, он более 13 лет жил в лесном массиве в 12 км от посёлка Ксеньевская Могочинского района, где построил себе зимовье.

В рамках проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан и в настоящее время заключён под стражу судом. Расследование уголовного дела взято межрайонным прокурором на особый контроль. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
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