В Бурятии действует лесной пожар на крутых горах

- Лесной пожар находится в труднодоступной горной местности. Угол наклона гор местами достигает более 60 градусов. В связи с отсутствием подъездных путей использование тяжелой и лесопожарной техники невозможно, - поясняют в агентстве.























В Курумканском районе Бурятии ведутся работы по тушению лесного пожара площадью 4 га. Он возник 24 июля на территории Верхне-Баргузинского лесничества, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.На тушении пожара задействованы сотрудники Верхне-Баргузинского лесхоза и пожарные-парашютисты Баргузинского авиаотделения – всего 19 человек.Также дополнительно направлены силы и средства Сосново-Озерского, Кабанского, Хоринского авиаотделений в количестве 23 человек.- Принимаются все необходимые меры, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - уточняют в агентстве лесного хозяйства.