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В Бурятии действует лесной пожар на крутых горах

В Бурятии действует лесной пожар на крутых горах
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Угол наклона гор здесь местами достигает более 60 градусов

В Курумканском районе Бурятии ведутся работы по тушению лесного пожара площадью 4 га. Он возник 24 июля на территории Верхне-Баргузинского лесничества, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Лесной пожар находится в труднодоступной горной местности. Угол наклона гор местами достигает более 60 градусов. В связи с отсутствием подъездных путей использование тяжелой и лесопожарной техники невозможно, - поясняют в агентстве.



На тушении пожара задействованы сотрудники Верхне-Баргузинского лесхоза и пожарные-парашютисты Баргузинского авиаотделения – всего 19 человек.

Также дополнительно направлены силы и средства Сосново-Озерского, Кабанского, Хоринского авиаотделений в количестве 23 человек.

- Принимаются все необходимые меры, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - уточняют в агентстве лесного хозяйства.



лесные пожары
 
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