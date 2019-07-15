Мужчина приехал в республику отдыхать
В Чемальском районе Республики Алтай задержали 31-летнего жителя Бурятии, который перевозил в салоне автомобиля Nissan Cefiro пакет с марихуаной.
Находившийся на отдыхе житель Бурятии познакомился с жителем Новосибирска, который также отдыхал в санатории. В один из дней мужчина предложил новому знакомому съездить покататься по району. Проезжая мимо открытого участка местности, турист из Бурятии попросил водителя остановить автомобиль и подождать его. Выйдя из машины, пассажир ушёл в неизвестном направлении, а через некоторое время вернулся с полимерным пакетом в руках, не объяснив водителю, что находится внутри. В момент, когда мужчины выезжали с поля, их остановили сотрудники полиции.
Экспертиза показала, что в пакете 200 граммов марихуаны.
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что собрал наркотическое вещество для собственного потребления.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Жителя Бурятии поймали с марихуаной на Алтае
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