Жителя Бурятии поймали с марихуаной на Алтае

Мужчина приехал в республику отдыхать



В Чемальском районе Республики Алтай задержали 31-летнего жителя Бурятии, который перевозил в салоне автомобиля Nissan Cefiro пакет с марихуаной.



Находившийся на отдыхе житель Бурятии познакомился с жителем Новосибирска, который также отдыхал в санатории. В один из дней мужчина предложил новому знакомому съездить покататься по району. Проезжая мимо открытого участка местности, турист из Бурятии попросил водителя остановить автомобиль и подождать его. Выйдя из машины, пассажир ушёл в неизвестном направлении, а через некоторое время вернулся с полимерным пакетом в руках, не объяснив водителю, что находится внутри. В момент, когда мужчины выезжали с поля, их остановили сотрудники полиции.



Экспертиза показала, что в пакете 200 граммов марихуаны.



Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что собрал наркотическое вещество для собственного потребления.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

