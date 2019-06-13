Вор стащил из кармана улан-удэнки телефон
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в карманной краже.
Около месяца назад 18-летний житель Кабанского района Бурятии приехал в столицу, чтобы отдохнуть и встретиться с друзьями. В это время он украл телефон у 32-летней пассажирки маршрутки.
- Совершить кражу злоумышленнику не составило труда: мобильный выглядывал из кармана куртки беспечной хозяйки. Спустя пару остановок подозреваемый вышел из маршрутки и в тот же день продал его за бесценок на одном из рынков города. Ущерб составил 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Кроме того, в настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту кражи в Октябрьском районе. Он не работает.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Парень находится под подпиской о невыезде. Ведётся следствие, уточнили в МВД.
В Улан-Удэ раскрыли карманную кражу в автобусе
Происшествия, Фото:
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