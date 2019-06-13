В Улан-Удэ раскрыли карманную кражу в автобусе

Вор стащил из кармана улан-удэнки телефон



В Улан-Удэ задержали подозреваемого в карманной краже.



Около месяца назад 18-летний житель Кабанского района Бурятии приехал в столицу, чтобы отдохнуть и встретиться с друзьями. В это время он украл телефон у 32-летней пассажирки маршрутки.



- Совершить кражу злоумышленнику не составило труда: мобильный выглядывал из кармана куртки беспечной хозяйки. Спустя пару остановок подозреваемый вышел из маршрутки и в тот же день продал его за бесценок на одном из рынков города. Ущерб составил 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Кроме того, в настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту кражи в Октябрьском районе. Он не работает.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Парень находится под подпиской о невыезде. Ведётся следствие, уточнили в МВД.

