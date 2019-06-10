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В Иркутской области наркоман устроил дома наркопритон

В Иркутской области наркоман устроил дома наркопритон
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Всего с начала года в Иркутской области «накрыли» 13 наркопритонов

В городе Тулун Иркутской области полицейские пресекли деятельность наркопритона.

28-летний местный житель около месяца предоставлял свою квартиру наркоманам. За это они с ним «рассчитывались» наркотиками. Мужчина нигде не работает, сам страдает наркотической зависимостью.



Во время обыска в квартире у подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли банку со 130 граммами марихуаны и приспособления для употребления запрещённых средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ. Наркоману грозит до 4 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

С начала года правоохранители Иркутской области пресекли деятельность 13 наркопритонов. Жителей региона просят сообщать обо всех фактах реализации наркотиков по телефону 02 (102 с мобильного) либо обращаться лично в любой отдел органов внутренних дел.


наркопритон
 
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