Молодой человек на машине приятеля решил покататься по городу
В минувшие выходные ночью в Чите сотрудники ППС обратили внимание на «Тойоту Спринтер», водитель которой двигался с нарушением правил дорожного движения.
Стражи правопорядка остановили автомобиль и выяснили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. После этого на место были вызваны сотрудники дорожно-патрульной службы
25-летний житель Читы утверждал, что он выпил и решил покататься по ночному городу, но забыл взять документы. Однако позже в полицию с заявлением об угоне обратился настоящий владелец автомобиля. Он сообщил, что накануне вечером на даче распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым.
Потерпевший уснул, а проснувшись, не обнаружил знакомого, своё транспортное средство и ключи от замка зажигания.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Автомобиль был изъят и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите полицейские раскрыли угон до поступления заявления
Происшествия, Фото:
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