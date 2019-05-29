Улан-удэнец направил пистолет на продавца ювелирного магазина

Мужчина сказал ей: «Посмотрим на твою реакцию»



В Улан-Удэ накануне в одном из ювелирных магазинов посетитель напугал продавца, вытащив пневматический пистолет. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Войдя в магазин, мужчина подошёл к продавцу и вытащил пневматический пистолет. Со словами «Посмотрим на твою реакцию», посетитель передёрнул затвор, а затем убрал пистолет обратно в кобуру. Продавец спряталась под прилавок.



Несколькими днями ранее мужчина покупал в этом магазине браслет.



Увидевший эти действия охранник нажал кнопку тревожной сигнализации. На место незамедлительно прибыли два наряда вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали хулигана и доставили его в отдел полиции.



На правонарушителя, 43-летнего жителя Улан-Удэ, возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Хулиганство», сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

