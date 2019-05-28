В Иркутской области в столкновении мотоциклов пострадали двое детей

Одним из мотоциклов управлял 14-летний подросток



26 мая около 14 часов 29-летний водитель мотоцикла «Хонда Дио», двигаясь в деревне Усть-Куда по улице Муханова, не справился с управлением. Он допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом «Рейсер», которым управлял 14-летний подросток, а на пассажирском сиденье находился 6-летний мальчик.



Оба ребёнка доставлены с травмами головы в медучреждение.



Все участники дорожного движения передвигались без мотошлемов.



По данному факту проводится административное расследование. С несовершеннолетними работают сотрудники ПДН, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.





