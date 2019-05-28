Одним из мотоциклов управлял 14-летний подросток
26 мая около 14 часов 29-летний водитель мотоцикла «Хонда Дио», двигаясь в деревне Усть-Куда по улице Муханова, не справился с управлением. Он допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом «Рейсер», которым управлял 14-летний подросток, а на пассажирском сиденье находился 6-летний мальчик.
Оба ребёнка доставлены с травмами головы в медучреждение.
Все участники дорожного движения передвигались без мотошлемов.
По данному факту проводится административное расследование. С несовершеннолетними работают сотрудники ПДН, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
В Иркутской области в столкновении мотоциклов пострадали двое детей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Улан-Удэ
Одним из мотоциклов управлял 14-летний подросток
Он проник в квартиру через форточку
У иностранца также были обнаружили когти медведя
Его остановили на МАПП Забайкальск
Они мешали работе проводников и отдыху пассажиров
В один и тот же день его жертвами стали двое новых знакомых
Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей
Несчастный случай произошёл днём
В прошлом году он скрылся от следствия
Его тело нашли под опорой линии электропередач
Мать девочки в это время одевала младшего ребёнка
На тушении накануне работали более 280 человек
Там проводятся ремонтные работы
Он украл ювелирные украшения на 140 тысяч