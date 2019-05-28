Поступило несколько анонимных сообщений о минировании
По Улан-Удэ вновь прошла «волна минирования». Вчера, 27 мая, поступило несколько анонимных звонков о нахождении взрывчатых предметов в торговых центрах.
В их число вошли «Форум», «Galaxy», «Пионер» и другие. Посетителей эвакуировали.
Вызовы оказались ложными.
- По всем сообщениям сотрудниками полиции проведены проверочные мероприятия, опасных предметов не обнаружено, – прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
«Волна минирования» прокатилась и по другим городам России. В Чите «заминировали» три торговых центра, в Иркутске также сообщали о взрывчатых предметах в торговых центрах и аэропорту. Также анонимные звонки поступали в Благовещенске, Кургане, Нижневартовске и других.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая в Улан-Удэ было такое же сообщение о минировании торговых центров. Под «волну» попали практически те же самые торговые объекты.
Зимой этого года по такому же сообщению оцепили площадь Советов. И в этот раз вызовы оказались ложными.
В 2017 году Улан-Удэ тоже попадал под «волну минирования», эвакуировали десятки зданий, в том числе мэрию, Народный Хурал и другие объекты. Тогда анонимные сообщения поступали во многих городах России.
Улан-удэнские торговые центры эвакуировали
Происшествия, Фото:
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