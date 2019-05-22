Переведённая сумма якобы покрывала затраты на комиссии и сборы
В городе Братск Иркутской области в полицию обратилась 52-летняя женщина с заявлением о мошеннических действиях в отношение неё.
На днях ей поступил звонок с сообщением о выплатах компенсации вкладчикам финансовой пирамиды. Пообещав братчанке около 700 тысяч рублей, звонившая женщина предупредила, что для перечисления причитающейся суммы необходимо незамедлительно оплатить ряд комиссий и сборов. В общей сложности претендентка на выплату перевела на счёт частного лица практически 430 тысяч рублей, после чего общение с ней было прекращено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция напоминает, что выплаты компенсаций гражданам за понесённый в результате преступных действий ущерб производятся исключительно по решению суда, о чём истец уведомляется письменно. Никаких комиссий и налогов при этом пострадавший перечислять не должен.
Жертва финансовой пирамиды из Братска перевела мошенникам ещё 430 тысяч
Происшествия, Фото:
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