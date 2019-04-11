Владелица авто поблагодарила полицейских
Жительница Байкальска поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие угона машины.
В конце февраля в дежурную часть поступил звонок с сообщением о том, что из гаража угнали автомобиль. Преступники украли транспортное средство, взломав замок. Также были украдена некоторая бытовая техника. Ущерб составил около 900 тысяч рублей.
В видеообращении женщина поясняет, что об угоне ей сообщил председатель кооператива. Стражи порядка оперативно опросили соседней и возможных очевидцев. Вскоре угнанный автомобиль обнаружили, а вечером уже машину вернули владелице.
- Я видела, как в течение часа практически всё Байкальское отделение, а также сотрудники из Слюдянки, работали над раскрытием преступления. Спасибо, что у нас есть такие чуткие и понимающие люди в полиции, написала в письме Валентина Валентиновна.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Байкальске угнанную машину нашли за несколько часов
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