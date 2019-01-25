Братчанин украл ювелирные украшения из церковной лавки

Вор разбил стекло и забрался в лавку



Подозреваемого в краже из помещения молельной комнаты храма преподобного Сергея Радонежского задержали оперативники в Братске.



Сообщение о происшествии поступило ночью. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Братское». В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили следы взлома защитных жалюзи окна, ведущего в молельную комнату, расположенную в цокольном этаже многоэтажного жилого дома.



Полицейские детально воссоздали картину произошедшего и установили, что злоумышленник, вскрыв металлические ставни, разбил стекло и проник внутрь, после чего похитил из церковной лавки часть товара: ювелирные изделия из полудрагоценных камней, цепочки и подвески из серебра и золота. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.



По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершённая с проникновением в помещение), следственными органами возбуждено уголовное дело.



Сотрудники уголовного розыска в ходе проведённых оперативных мероприятий уже через пару дней установили возможного подозреваемого. В дальнейшем полицией приняты меры по его задержанию и обнаружению местонахождения похищенного.



После чего 33-летний ранее судимый житель Правобережного района Братска был доставлен в отдел полиции. Его причастность к совершённой краже подтвердилась изъятыми вещественными доказательствами. Однако наиболее ценные экземпляры похищенных ювелирных изделий злоумышленник уже успел реализовать. Их полицейские обнаружили и изъяли местах скупки товаров.