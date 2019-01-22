Жуткую находку обнаружили соседи
В пригороде Улан-Удэ нашли труп мужчины с обглоданной головой. Жуткую находку обнаружили жители села Поселье Иволгинского района Бурятии в заброшенной квартире около часа дня и сообщили об этом в правоохранительные органы
При внешнем осмотре никаких особых повреждений, кроме обглоданной головы, нет. Родственники опознали погибшего по одежде, пальцам, волосам и другим признакам.
По предварительным данным, погибший не бродяжничал, не пропадал.
- Сейчас на месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, труп будет отправлен на экспертизу, будет устанавливаться личность потерпевшего. Проводится доследственная проверка, - рассказал «Байкал-Daily» следователь Гусиноозёрского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Алексей Бурлаков.
Это уже не первая жуткая находка за последнее время. На прошлой неделе в центре Улан-Удэ обнаружили труп мужчины. Признаков насильственной смерти не было обнаружено.
В Бурятии в заброшенной квартире нашли труп с обглоданной головой
Происшествия, Фото:
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