Тело обнаружили прохожие
Сегодня в центре Улан-Удэ на улице Ранжурова обнаружили труп мужчины. Очевидцы обратились в стационарный пункт полиции на площади Советов и сообщили о шокирующей находке.
Погибшим оказался 34-летний мужчина без определённого места жительства.
- По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», за эту зиму в Улан-Удэ найдено немало трупов бездомных людей. В конце ноября в коллекторе нашли разлагающийся труп мужчины. Погибшего извлекали спасатели.
На улице Борсоева тоже в ноябре в колодце сотрудники «ТГК-14» обнаружили мёртвого мужчину. Его тело отправили на экспертизу для установления причин смерти.
В центре Улан-Удэ нашли труп мужчины
Происшествия, Фото:
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