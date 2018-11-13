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Иркутский Ромео украл мишку и цветы, чтобы помириться с любимой

Происшествия, 
Ему грозит теперь 4 года колонии

Накануне в полицию Иркутске поступило сообщение от продавца цветочного павильона на улице Горная. Женщина рассказала полицейским, что около четырёх часов дня в салон зашёл молодой человек и попросил посмотреть букет из жёлтых роз и мягкую игрушку. Как только они оказались у него в руках, парень поспешил скрыться, не расплатившись.

Оказалось, что 21-летний местный житель подарил украденные цветы и игрушку своей знакомой, чтобы помириться с ней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
грабеж
 
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