Иркутский Ромео украл мишку и цветы, чтобы помириться с любимой



Накануне в полицию Иркутске поступило сообщение от продавца цветочного павильона на улице Горная. Женщина рассказала полицейским, что около четырёх часов дня в салон зашёл молодой человек и попросил посмотреть букет из жёлтых роз и мягкую игрушку. Как только они оказались у него в руках, парень поспешил скрыться, не расплатившись.



Оказалось, что 21-летний местный житель подарил украденные цветы и игрушку своей знакомой, чтобы помириться с ней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

