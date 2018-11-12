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Две ангарчанки организовали героиновую ОПГ

Происшествия, 
При обыске у них изъяли более 90 бумажных наркотических свёртков

В Ангарске задержали двух женщин в возрасте 28 и 32 лет и 61-летнего мужчину, сбывающих героин. Все они в прошлом судимы за различные преступления. Злоумышленники продавали наркотики, используя меры конспирации.

При обыске у подозреваемых полицейские изъяли свыше 90 бумажных свёртков с героином, а также сотовые телефоны, банковские карты и деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Подозреваемый приобретал наркотики для сбыта у 47-летней безработной, ранее судимой иркутянки. В ходе обыска по её месту жительства обнаружили и изъяли 5 сотовых телефонов, электронные весы, тетрадь. А также листы, которые использовались для изготовления свёртков, банковскую карту и полимерный пакет со следами порошкообразного вещества внешне похожего на героин. 

Возбуждено уголовное дело. Трое подозреваемых по решению суда заключены под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении жительницы областного центра.
наркотики
 
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