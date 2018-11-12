Водитель «Ленд Крузера» сбил пешехода на «зебре» в Улан-Удэ

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Пострадавшего с переломом копчика госпитализировали



В пятницу, 9 ноября, в 20:30 водитель 47-летний автомобиля «Тойота Ленд Крузер», ехавший по проспекту Автомобилистов в Улан-Удэ со стороны 20А квартала на «зебре» сбил пешехода.



В результате ДТП пешеход с переломом копчика госпитализирован в БСМП.



Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 402 ДТП, в них погибло 14 человек; травмировано 520 человек. За аналогичный период прошлого года произошло 545 ДТП, в них погибло 16 человек; травмировано 696 человека, сообщается в оперативной сводке по городу.

